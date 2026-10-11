कानपुर: जाति विशेष के लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर प्राथमिकी दर्ज

बाबूपुरवा में इंस्टाग्राम के माध्यम से जाति विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों ने एक जाति के लोगों के खिलाफ टिप्पणियां कर रील बनाकर वायरल की थीं। जूही बारा देवी निवासी रणधीर सिंह तोमर के मुताबिक, सोशल मीडिया में एक रील लगातार वायरल हो रही थीं।

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वीडियो के जरिए अभद्र भाषा व आपत्तिजनक टिप्पणी कर एक जाति विशेष को टारगेट किया गया है। वहीं वीडियो इंस्टा आईडी किंग ऑफ अंसारी से अपलोड किया गया। जिसमें इंस्टा आईडी यूजर के साथ एक अन्य युवक मौजूद है। बाबूपुरवा थाना प्रभारी नीरज ओझा ने बताया कि तहरीर पर आईडी संचालक अफजाल व अरकान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।