कानपुर: पनकी पावर हाउस टेंपो स्टैंड से शताब्दीनगर जाने वाली सड़क की दुर्दशा, गिर रहे वाहन सवार

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हर दिन करीब डेढ़ लाख छोटे-बड़े वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं। शताब्दीनगर के फ्लैट निवासी और आसपास के 12 से अधिक इलाकों के लोग आवागमन के लिए इसी सड़क का उपयोग करते हैं। तीन साल से अधिक समय से इस सड़क की मरम्मत नहीं की गई है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है।

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पनकी, शताब्दीनगर की करीब डेढ़ किलोमीटर लंबी सड़क बदहाल है। कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की यह सड़क जगह-जगह धंस गई है। गहरे गड्ढे और ऊंचे सीवर चैंबर वाहन सवारों के लिए खतरा बने हुए हैं। इस मार्ग पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन केडीए इसकी मरम्मत नहीं करा रहा है। पनकी पावर प्लांट के मुख्य गेट से केसा चौराहे तक की यह डबल लेन सड़क कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त है।