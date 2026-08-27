{"_id":"6a900e4d786ebcad1009be0d","slug":"video-kanpur-massive-traffic-jam-in-chaubepur-on-market-day-vehicles-seen-crawling-on-the-roads-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: चौबेपुर में बाजार के दिन लगा भीषण जाम, सड़कों पर रेंगते नजर आए वाहन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के चौबेपुर कस्बे में साप्ताहिक बाजार का दिन होने के कारण भीषण जाम लग गया है। बाजार में उमड़ी भीड़ और बेतरतीब खड़े वाहनों के चलते मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि इस दौरान यातायात सुचारू करने के लिए मौके पर पुलिस नदारद और बेपरवाह नजर आई।

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