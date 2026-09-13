कानपुर: 18 साल बाद केसीए में बदलाव, डॉ. संजय कपूर की जगह उमेश मेहरोत्रा बने चेयरमैन; संजय तिवारी अध्यक्ष

पूर्व क्रिकेटरों को भी मिलेगी जिम्मेदारी

क्रिकेट प्रतिभाओं की तलाश और उन्हें बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए विकास समिति में पूर्व क्रिकेटरों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इससे शहर में क्रिकेट के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और खिलाड़ियों के विकास को गति देने की उम्मीद है। वार्षिक आमसभा के दौरान बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का जन्मदिन भी मनाया गया। पदाधिकारियों और सदस्यों ने केक काटकर उन्हें शुभकामनाएं दीं।