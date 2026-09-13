कानपुर: चकेरी थाने के सामने युवक ने कटर से गर्दन पर किया वार, गंभीर हालत में हैलट रेफर
Kanpur News: चकेरी थाने के सामने रविवार शाम करीब 30 वर्षीय युवक ने कटर से अपनी गर्दन पर वार कर लिया। गंभीर रूप से घायल युवक को पुलिस काशीराम अस्पताल लेकर पहुंची, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया।
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युवक की अभी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चकेरी थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र के अनुसार युवक रामादेवी पुल के नीचे नशे की हालत में पड़ा था। पुलिस उसे उठाकर अस्पताल ले जा रही थी। इसी दौरान युवक ने अपने पास मौजूद ब्लेड या कटर से खुद को घायल कर लिया।
आसपास घूमता रहता था युवक
पुलिस के मुताबिक घायल युवक आसपास के इलाके में ही घूमता रहता था और कूड़ा बीनने का काम करता था। स्थानीय लोगों के बीच भी उसकी पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी है। घटना के बाद पुलिस ने उसकी पहचान कराने का प्रयास शुरू किया है।
काशीराम अस्पताल से हैलट रेफर
गर्दन पर गंभीर चोट लगने के बाद युवक को तत्काल काशीराम अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे हैलट अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस युवक के बारे में आसपास के लोगों से जानकारी जुटा रही है। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि युवक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। मामले की जांच की जा रही है और उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।