कानपुर: चकेरी थाने के सामने युवक ने कटर से गर्दन पर किया वार, गंभीर हालत में हैलट रेफर

काशीराम अस्पताल से हैलट रेफर

गर्दन पर गंभीर चोट लगने के बाद युवक को तत्काल काशीराम अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे हैलट अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस युवक के बारे में आसपास के लोगों से जानकारी जुटा रही है। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि युवक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। मामले की जांच की जा रही है और उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।