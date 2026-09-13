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यूपी: दधि उत्सव में बजा मैनपुरी ने साथ निभाया डिंपल यादव जीत गईं... फिर जमकर बवाल, 45 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

Sun, 13 Sep 2026 06:32 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 13 Sep 2026 06:32 PM IST
सार

बवाल के दौरान बच्चे और महिलाएं भी दौड़ा दौड़ाकर पीटे गए। मामले में पांच नामजद और 40 अज्ञात के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की गई है।

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UP: Mainpuri rallied behind Dimple Yadav during the 'Dadhi Utsav' and she won... followed by a massive uproar
डिंपल यादव - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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अतरौली थाना क्षेत्र के रेहरियामऊ में दधि उत्सव के दौरान मैनपुरी ने साथ निभाया डिंपल यादव जीत गईं गाना बजाने पर बवाल हो गया। अफरा तफरी के बीच कई लोगों की पिटाई की गई। पुलिस ने कार्यक्रम में बवाल करने और लोगों को दौड़ा दौड़ाकर मारने के आरोप में पांच लोगों को नामजदकर चालीस अज्ञात पर भी प्राथमिकी दर्ज की है7

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रेहरियामऊ निवासी देशराज ने बताया कि गांव के ही जगदीश यादव के यहां बीती दस सितंबर की रात दधि उत्सव था। इसमें शामिल होने के लिए वह रंजीत, सचिन और अरुण के साथ गया था। कार्यक्रम मेें चार महिलाएं नृत्य भी प्रस्तुत कर रही थीं। आरोप है कि कार्यक्रम में मैनपुरी ने साथ निभाया डिंपल यादव जीत गईं बार बार बजाया जा रहा था। इस पर देशराज ने कृष्ण भगवान के गाने बजाने की बात कही। इसी को लेकर गांव के राजू यादव, दुर्गेश यादव, विवेक यादव, सचिन यादव और रीतेश यादव ने जातिसूचक गालियां देते हुए देशराज की पिटाई कर दी।
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आरोप है कि हमलावरों ने कहा कि कार्यक्रम के आयोजक के हिसाब से ही गाने चलेंगे। घटना से मौके पर हुई अफरा तफरी के बीच राजेश, प्रेम, अनुज, गोलू, राजेंद्र, जोगिंदर, आशीष और रंजीत की मां ऊषा को भी आरोपियों ने पीटा। दावा है कि हमलावरों और उनके परिजनों ने दौड़ा दौड़ाकर पिटाई की। महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा। घटना में घायल रंजीत और अरुण का उपचार कराया गया है। प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत पांडेय ने बताया कि पांच लोगों को नामजद करते हुए चालीस अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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