कानपुर: एआई मंथन 2.0 का समापन, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विजेताओं को किया पुरस्कृत

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छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में आयोजित दो दिवसीय एआई मंथन 2.0 का रविवार को समापन हुआ। समापन समारोह में प्रदेश की राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने शिरकत की। उन्होंने वैलेडिक्टरी संबोधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव, इसके उपयोग और भविष्य की संभावनाओं पर विचार रखे। इस दौरान उन्होंने प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया।

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