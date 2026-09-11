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कानपुर में अधिवक्ताओं का बड़ा ऐलान, राष्ट्रीय लोक अदालत का करेंगे बहिष्कार

Fri, 11 Sep 2026 03:13 PM IST
प्रसून शुक्ला
Prasoon Shukla प्रसून शुक्ला
Updated Fri, 11 Sep 2026 03:13 PM IST
Kanpur Lawyers Announce Boycott of National Lok Adalat
अधिवक्ताओं के प्रांतीय सम्मेलन के दूसरे दिन कानपुर के वकीलों ने राष्ट्रीय लोक अदालत के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। साथ ही प्रदेशभर के बार संघों से भी राष्ट्रीय लोक अदालत के बहिष्कार की अपील की गई। बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से सैकड़ों अधिवक्ता पहुंचे। अधिवक्ताओं के दो दिन के न्यायिक कार्य बहिष्कार के चलते अदालतों में सन्नाटा पसरा रहा। दूर-दराज से मुकदमों की सुनवाई के लिए पहुंचे वादकारियों को तारीख लेकर वापस लौटना पड़ा। अधिवक्ताओं के विरोध का असर रजिस्ट्री कार्यालय के कामकाज पर भी पड़ा। कुछ अधिवक्ता रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए काम बंद करा दिया। इससे रजिस्ट्री कराने आए लोगों को भी वापस लौटना पड़ा। स्टांप वेंडर और फोटोकॉपी की दुकानें भी बंद रहीं।
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