कानपुर विमान हादसा: गर्ग एविएशन का ट्रेनी प्लेन क्रैश, सीपी बोले- डीजीसीए करेगी तकनीकी जांच

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कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र अंतर्गत नत्थूपुरवा के पास हुए ट्रेनी विमान हादसे पर पुलिस आयुक्त कानपुर नगर, श्री रघुबीर लाल ने आधिकारिक बयान जारी किया है। गर्ग एविएशन ट्रेनिंग सेंटर का 4-सीटर डुअल इंजन विमान (टेकनम एयरक्राफ्ट) सुबह 11:30 बजे उड़ान भरने के बाद 11:50 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें इंस्ट्रक्टर सचिन भाटिया और ट्रेनी अभिषेक पुजारी की मृत्यु हो गई। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया है और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को इसकी सूचना देकर तकनीकी जांच शुरू करवा दी है।

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