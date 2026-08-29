स्वाइन फ्लू अलर्ट: सरकारी अस्पतालों में 105 बेड आरक्षित, हैलट, उर्सला, कांशीराम, सभी सीएचसी में बनाए गए वार्ड

लखनऊ में स्वाइन फ्लू का मरीज मिलने के बाद शनिवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग कर स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया। उन्होंने सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद जिले 14 सरकारी अस्पतालों में 105 बेड स्वाइन फ्लू रोगियों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने सोमवार से स्वाइन फ्लू की जांच कराने की बात कही है। बताया कि जांच किट, टेमीफ्लू और वैक्सीन के ऑर्डर दे दिए हैं।

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जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की उप प्राचार्य डाॅ. रिचा गिरी ने बताया कि हैलट परिसर के मेटरनिटी ब्लॉक में 20 बेड का फ्लू वार्ड बनाया गया है। इसमें वेंटिलेटर सहित अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। डॉक्टरों को स्वाइन फ्लू के लक्षणों वाले मरीजों की जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं।