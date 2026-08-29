यूपी टी-20 लीग: बारिश ने मेरठ-लखनऊ मुकाबले पर फेरा पानी, दोनों टीमों को मिले एक-एक अंक

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टॉस जीतकर लखनऊ ने मेरठ को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। बारिश शुरू होने तक मेरठ ने 8.3 ओवर में दो विकेट पर 67 रन बना लिए थे। स्वास्तिक चिकारा 39 रन बनाकर नाबाद थे। अक्षय दुबे चार रन पर भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए, जबकि कप्तान दिव्यांश जोशी 24 रन बनाकर कृष्ण कुमार सरोज का शिकार बने। दोपहर 3:56 बजे तेज बारिश शुरू होने के बाद मैदान को कवर्स से ढक दिया गया। काफी देर इंतजार के बावजूद खेल शुरू नहीं हो सका और निर्धारित समयसीमा समाप्त होने पर मैच रैफरी ने शाम 5:30 बजे मुकाबला रद्द घोषित कर दिया।

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यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन में शनिवार को मेरठ मवारिक्स और लखनऊ फॉल्कंस के बीच ग्रीनपार्क में खेला जाने वाला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। लीग में पहली बार कोई मैच पूरी तरह बारिश के कारण रद्द हुआ। मुकाबला रद्द होने से दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला।