कानपुर: विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के घर के पीछे पड़ा कूड़ा

{"_id":"6ace25ab4127d9dd750fea06","slug":"video-bjp-state-president-mahendra-bhatt-attacked-congress-in-kashipur-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर किया हमला, बोले - ज्ञानेश कुमार के सीईसी बनने से पहले भी कई चुनाव हार चुकी है पार्टी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}