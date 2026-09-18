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कानपुर: पीएम मोदी के जन्मदिन पर पूर्व विधायक अजय कपूर ने 458 बच्चों को बांटे बैग, जूते-मोजे और किताबें

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 18 Sep 2026 05:59 PM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 05:59 PM IST







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कानपुर के दादा नगर फैक्टरी एरिया स्थित कोपो स्टेट स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर विशेष सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक अजय कपूर और चेयरमैन विजय कपूर ने स्कूल के 458 जरूरतमंद बच्चों को बैग, कॉपी-किताब, ड्रेस तथा जूते-मोजे वितरित किए। ... और पढ़ें

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