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कानपुर: हाईवे पर रोडवेज बस से उठा धुआं, सवारियों में मची अफरा तफरी

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 19 Sep 2026 10:13 AM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 10:13 AM IST







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घाटमपुर के पतारा कस्बे में महोबा से कानपुर आ रही रोडवेज बस के इंजन से अचानक धुएं का गुब्बार निकलने लगा। चालक और परिचालक की सूझबूझ से सभी 26 यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और दूसरी बस से रवाना किया गया। ... और पढ़ें

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