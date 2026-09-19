कानपुर: हाईवे पर रोडवेज बस से उठा धुआं, अफरा-तफरी के बीच सुरक्षित उतारे यात्री, चालक की मुस्तैदी से टला हादसा

कानपुर में घाटमपुर थाना क्षेत्र के पतारा कस्बे में शुक्रवार को महोबा से कानपुर जा रही रोडवेज बस में अचानक धुआं उठने लगा। धुआं देख बस में बैठी सवारियों में अफरा तफरी मच गई। चालक ने सक्रियता दिखाते हुए बस को किनारे खड़ा किया। इसके बाद बस में सवार सभी सवारियों को बाहर निकालकर पीछे से आ रही दूसरी रोडवेज बस में बिठाकर रवाना किया।

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हमीरपुर जिले के कुण्डौरा निवासी रोडवेज बस चालक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि वह महोबा डिपो की बस लेकर कानपुर जा रहे थे। तभी कानपुर-सागर हाइवे पर पतारा कस्बे में पहुंचते ही बस में अचानक तेज धुआं उठने लगा। इस दौरान बस में बैठी सवारियों में अफरा तफरी मच गई। बस में मौजूद महिला कंडक्टर पूनम देवी ने यात्रियों को समझाना शुरू किया। तभी चालक ने बस को किनारे खड़ा किया।