{"_id":"6afc835e19471e72d0045179","slug":"video-kanpur-doon-international-school-emerges-as-overall-champion-in-skating-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: स्केटिंग में दून इंटरनेशनल स्कूल बना ओवरऑल चैंपियन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: स्केटिंग में दून इंटरनेशनल स्कूल बना ओवरऑल चैंपियन
दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) बर्रा में मंगलवार को कानपुर सहोदय संगठन के तत्वावधान में जोन-बी की अंतर विद्यालयीय स्केटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। स्केटिंग ट्रैक पर 14 विद्यालयों के खिलाड़ियों ने अपनी तेज रफ्तार, संतुलन और तकनीकी कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। दून इंटरनेशनल स्कूल ओवरऑल चैंपियन बना। प्रतियोगिता में डॉ. वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर श्यामनगर की टीम प्रथम उपविजेता और केडीएमए इंटरनेशनल स्कूल की टीम द्वितीय उपविजेता रही। प्रतियोगिता का शुभारंभ डीपीएस बर्रा की प्रिसिंपल जयंती मित्रा ने किया। मुख्य निर्णायक राहुल भदौरिया रहे। समापन समारोह में विजेता स्केटर्स और टीमों को पुरस्कृत किया गया। प्रिंसिपल जयंती मित्रा समेत अन्य शिक्षक मौजूद रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।