{"_id":"6acba1036f6e1e22270ce53f","slug":"video-kanpur-azad-parks-fountain-broken-park-in-shambles-due-to-overgrowth-and-filth-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: आजाद पार्क का फाउंटेन खराब, झाड़ियों और गंदगी से बदहाल पार्क","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोल चौराहा स्थित आजाद पार्क में अव्यवस्थाओं के चलते इसकी खूबसूरती प्रभावित हो रही है। पार्क में लगा फाउंटेन खराब पड़ा है। वहीं जगह-जगह झाड़ियां उगने और गंदगी फैले होने से पार्क की स्थिति बदहाल है। पार्क में साफ-सफाई और रखरखाव की कमी की वजह से पार्क अपनी सुंदरता और आकर्षक खोता जा रहा है।

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