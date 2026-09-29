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कानपुर: एसीपी अंजना दईया ने छात्रों को किया जागरूक, डिजिटल अरेस्ट के जाल से बचने के लिए दिए टिप्स

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 29 Sep 2026 03:31 PM IST Updated Tue, 29 Sep 2026 03:31 PM IST







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चुन्नीगंज स्थित जीआईसी इंटर कॉलेज में अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें ट्रेनी आईपीएस व एसीपी कर्नलगंज अंजना दईया ने छात्रों को डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के खतरों के प्रति जागरूक किया। ... और पढ़ें

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