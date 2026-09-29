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कानपुर: चकरपुर मंडी फ्लाईओवर पर हादसा, तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से फैक्टरी कर्मी की मौत, चालक फरार

Tue, 29 Sep 2026 04:00 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 29 Sep 2026 04:00 PM IST
सार

Kanpur News: सचेंडी थाना क्षेत्र स्थित चकरपुर मंडी फ्लाईओवर पर ड्यूटी खत्म कर बाइक से घर लौट रहे फैक्टरी कर्मी को पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि चालक ट्रक समेत मौके से फरार हो गया।

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Kanpur Accident on Chakarpur Mandi flyover factory worker died after being hit by truck driver absconding
मृतक की फाइल फोटो - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में सचेंडी के चकरपुर मंडी फ्लाईओवर पर सोमवार रात तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार फैक्टरी कर्मी ऋषभ दुबे (27) की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रक समेत भाग निकला। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से ट्रक और चालक की पहचान में जुटी है।

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कल्याणपुर के नानकारी निवासी सुनील दुबे का बेटा ऋषभ सचेंडी स्थित निजी कंपनी में नौकरी करता था। परिजनों के मुताबिक, सोमवार रात करीब साढ़े आठ बजे वह ड्यूटी खत्म कर बाइक से घर लौट रहा था। चकरपुर मंडी फ्लाईओवर पर पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी।

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पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जान नहीं बच सकी
टक्कर से ऋषभ उछलकर सड़क पर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। चालक ट्रक लेकर मौके से भाग निकला। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। मंगलवार दोपहर करीब 1:45 बजे परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, तो पत्नी प्रीति समेत परिवार में चीख पुकार मच गई।

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