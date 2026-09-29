कानपुर: चकरपुर मंडी फ्लाईओवर पर हादसा, तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से फैक्टरी कर्मी की मौत, चालक फरार

कानपुर में सचेंडी के चकरपुर मंडी फ्लाईओवर पर सोमवार रात तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार फैक्टरी कर्मी ऋषभ दुबे (27) की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रक समेत भाग निकला। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से ट्रक और चालक की पहचान में जुटी है।

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कल्याणपुर के नानकारी निवासी सुनील दुबे का बेटा ऋषभ सचेंडी स्थित निजी कंपनी में नौकरी करता था। परिजनों के मुताबिक, सोमवार रात करीब साढ़े आठ बजे वह ड्यूटी खत्म कर बाइक से घर लौट रहा था। चकरपुर मंडी फ्लाईओवर पर पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी।