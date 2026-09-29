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कानपुर: उर्सला अस्पताल पहुंचे डीएम महेंद्र सिंह तंवर, व्यवस्थाओं का लिया जायजा, अफसरों को दिए सख्त निर्देश

Tue, 29 Sep 2026 02:12 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 29 Sep 2026 02:12 PM IST
सार

Kanpur News: जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने उर्सला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं और मूलभूत व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों को दी जा रही सुविधाओं, दवाओं की उपलब्धता और चिकित्सीय उपकरणों की कार्यप्रणाली की गहनता से समीक्षा की।

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Kanpur DM Mahendra Singh Tanwar visited Ursula Hospital took stock of the arrangements and issued instructions
जानकारी देते जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर की स्वास्थ्य सेवाओं को शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप दुरुस्त करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने उर्सला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अस्पताल परिसर में घूमकर मरीजों को मिलने वाली प्राथमिक व आपातकालीन सुविधाओं, दवाओं की उपलब्धता और विभिन्न चिकित्सीय उपकरणों की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की।

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पत्रकारों से वार्ता करते हुए जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि अस्पताल के दौरे का मुख्य उद्देश्य वहां की मूलभूत व्यवस्थाओं और दी जा रही सेवाओं का वास्तविक आकलन करना था। उन्होंने डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक कर शासन द्वारा तय मानकों के अनुसार मरीजों के उपचार की स्थिति जांची। इस दौरान उन्होंने जांच उपकरणों, वेंटिलेटरों और अन्य मशीनों के क्रियाशील होने अथवा उनके ब्रेकडाउन की स्थिति का ब्यौरा भी तलब किया।

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जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में रखी जाएंगी कमियां
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां और व्यवस्थागत गैप्स पाए गए हैं। उन्हें सूचीबद्ध कर जिला स्वास्थ्य समिति की आगामी बैठक में रखा जाएगा, ताकि बजट और प्रशासनिक स्तर पर उनका तुरंत समाधान कराया जा सके। उन्होंने अस्पताल प्रभारियों को निर्देश दिए कि वे अपने रोजाना के कामकाज के अनुभव के आधार पर व्यवस्था में सुधार के सुझाव प्रस्तुत करें, जिससे कानपुर और आसपास के जिलों से आने वाले मरीजों को और अधिक पारदर्शी व उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।

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