कानपुर: उर्सला अस्पताल पहुंचे डीएम महेंद्र सिंह तंवर, व्यवस्थाओं का लिया जायजा, अफसरों को दिए सख्त निर्देश

कानपुर की स्वास्थ्य सेवाओं को शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप दुरुस्त करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने उर्सला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अस्पताल परिसर में घूमकर मरीजों को मिलने वाली प्राथमिक व आपातकालीन सुविधाओं, दवाओं की उपलब्धता और विभिन्न चिकित्सीय उपकरणों की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की।

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पत्रकारों से वार्ता करते हुए जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि अस्पताल के दौरे का मुख्य उद्देश्य वहां की मूलभूत व्यवस्थाओं और दी जा रही सेवाओं का वास्तविक आकलन करना था। उन्होंने डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक कर शासन द्वारा तय मानकों के अनुसार मरीजों के उपचार की स्थिति जांची। इस दौरान उन्होंने जांच उपकरणों, वेंटिलेटरों और अन्य मशीनों के क्रियाशील होने अथवा उनके ब्रेकडाउन की स्थिति का ब्यौरा भी तलब किया।