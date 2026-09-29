{"_id":"6abb86ca983393c6aa021a36","slug":"video-district-magistrate-visits-kanpurs-ursula-hospital-to-assess-facilities-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर के उर्सला अस्पताल में व्यवस्थाएं परखने पहुंचे जिलाधिकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के नए जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने उर्सला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं और मूलभूत व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों को दी जा रही सुविधाओं, दवाओं की उपलब्धता और चिकित्सीय उपकरणों की कार्यप्रणाली की गहनता से समीक्षा की। जिलाधिकारी ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया कि दैनिक कामकाज में सामने आने वाली कमियों और व्यवस्थागत गैप्स को दूर कर आम जनता को और अधिक बेहतर व सुगम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

... और पढ़ें