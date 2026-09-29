कानपुर: सट्टे की लत से बना कर्जदार, एमसीए पास ने उड़ाई थी 30 किलो चांदी, कोर्ट में अर्जी देकर फंसा, पढ़ें मामला

कानपुर के चटाई मोहाल में सराफ किशोर सिंह के घर से 30 किलो चांदी चोरी होने के मामले में पुलिस ने एमसीए पास सुधांशु को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 24 किलो चांदी बरामद की गई, जो उसने फूलबाग स्थित नानाराव पार्क में तीन अलग-अलग जगहों पर मिट्टी में दबाकर छिपा रखी थी। मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि बाकी की चांदी का भी पता लगाया जा रहा है।

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सराफ किशोर सिंह की चौक में दुकान है। पुलिस को बताया था कि 12 सितंबर की रात वह दुकान से 30 किलो चांदी लेकर आए थे। इसकी कीमत उस वक्त करीब 75 लाख थी। 18 सितंबर को अलमारी खोली तो चांदी और 75 हजार रुपये गायब थे। पुलिस को सूचना दी गई। किशोर ने एक संदिग्ध का फुटेज पुलिस को सौंपा था।