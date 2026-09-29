विनीत मिनोचा मर्डर: ‘पापा को क्यों मारा...मुझे क्यों फंसाया’, शालू बोली- सुब्रत ने विश्वास का रिश्ता तोड़ दिया

कानपुर में जेल से निकलने के बाद घर जाते हुए फोन पर शालू की तकलीफ उनकी जुबान पर आ ही गई। सुब्रत को लेकर किए गए सवाल के जवाब पर शालू ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सुब्रत ने पापा को क्यों मारा और उन्हें क्यों फंसाया।

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उन्होंने गार्ड से कभी नहीं कहा था कि शुभम नाम का व्यक्ति आ रहा है, मैंने सिर्फ इतना ही बोला था कि मेरा स्टाफ आ रहा है, उसे आने दो। सुब्रत को ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि पति-पत्नी के बीच विश्वास का गहरा रिश्ता होता है और सुब्रत ने उसी रिश्ते को तार-तार कर दिया।