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कानपुर: बारिश में बेहाल हैलट, परिसर में जलभराव और ओपीडी में छत से टपका पानी

कानपुर ब्यूरो

Updated Thu, 27 Aug 2026 02:46 PM IST Updated Thu, 27 Aug 2026 02:46 PM IST







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बारिश के बाद जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हैलट अस्पताल परिसर में जलभराव हो गया। परिसर में जगह-जगह पानी भरने से मरीजों और तीमारदारों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के बीच अस्पताल पहुंचने वाले लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। ... और पढ़ें

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