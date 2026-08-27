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कानपुर प्लेन क्रैश: ‘दो माह में दूसरी बार हादसा’, टेक-ऑफ के 20 मिनट बाद ही गिरा विमान, डीजीसीए को मिली जांच

Thu, 27 Aug 2026 01:36 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 27 Aug 2026 01:36 PM IST
सार

Kanpur Plane Crash News: कटरी क्षेत्र स्थित नत्थूपुरवा में गुरुवार दोपहर गर्ग एविएशन सेंटर का एक चार सीटर डुअल इंजन ट्रेनी विमान क्रैश हो गया। सुबह करीब 11:30 बजे टेक-ऑफ करने के बाद 11:50 बजे यह हादसा हुआ, जिसमें इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी पायलट की मौत हो गई। गर्ग एविएशन सेंटर के विमान में दो माह में यह दूसरी दुर्घटना है।

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Kanpur Plane Crash Second accident in two months plane crashed just 20 minutes after takeoff
कानपुर विमान हादसा - फोटो : amar ujala

कानपुर के कटरी क्षेत्र के नत्थूपुरवा इलाके में गुरुवार दोपहर एक बड़ा विमान हादसा पेश आया, जिसमें गर्ग एविएशन सेंटर का एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट अचानक क्रैश हो गया। इस दर्दनाक दुर्घटना में विमान में सवार इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी पायलट दोनों की मौत हो गई है।






बता दें कि गर्ग एविएशन सेंटर के विमान के साथ दो माह के भीतर यह दूसरी बार इस तरह का हादसा हुआ है, जिससे उड्डयन सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर रघुबीर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्वालटोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत गर्ग एविएशन ट्रेनिंग सेंटर से इस चार सीटर डुअल इंजन ने सुबह करीब 11:30 बजे उड़ान भरी थी।
Kanpur Plane Crash Second accident in two months plane crashed just 20 minutes after takeoff
कानपुर विमान हादसा - फोटो : amar ujala

टेक-ऑफ के 20 मिनट बाद हुआ हादसा
उड़ान भरने के महज 20 मिनट बाद यानी करीब 11:50 बजे यह विमान नत्थूपुरवा गांव के बाहरी इलाके में खेतों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में मौजूद इंस्ट्रक्टर सचिन भाटिया निवासी गुजरात और ट्रेनी पायलट अभिषेक पुजारी निवासी कर्नाटक की मौके पर ही मौत हो गई।

Kanpur Plane Crash Second accident in two months plane crashed just 20 minutes after takeoff
कानपुर विमान हादसा - फोटो : amar ujala

ग्रामीणों में फैली दहशत
अचानक हुए इस जोरदार धमाके और हादसे के बाद आसपास के ग्रामीणों में भारी दहशत फैल गई और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा और क्षेत्र को सुरक्षित करते हुए आवश्यक राहत और बचाव कार्य पूरा किया।

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Kanpur Plane Crash Second accident in two months plane crashed just 20 minutes after takeoff
कानपुर विमान हादसा - फोटो : amar ujala

डीजीसीए को दी गई सूचना
हादसे के बाद गर्ग एविएशन सेंटर के पायलट कैप्टन राजीव भल्ला ने कहा कि दुर्घटना किन कारणों से हुई, इसकी अंदरूनी समीक्षा की जा रही है। वहीं, पुलिस प्रशासन ने घटना की आधिकारिक सूचना नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को दे दी है। अब डीजीसीए की विशेषज्ञ टीम द्वारा इस पूरे हादसे की तकनीकी और विस्तृत जांच की जाएगी।

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Kanpur Plane Crash Second accident in two months plane crashed just 20 minutes after takeoff
कानपुर विमान हादसा - फोटो : amar ujala

26 जून को भी हुआ था हादसा
बता दें कि इसी वर्ष 26 जून को भी एक विमान हादसा हुआ था। इसमें गर्ग एविएशन लिमिटेड में पायलट का प्रशिक्षण ले रही दिल्ली की युवती विमान लैंड कराकर जल्द उतरने में प्रोपेलर (पंखे) की चपेट में आ गई थी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उसे तुरंत सर्वोदय नगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

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