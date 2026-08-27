कानपुर प्लेन क्रैश: ‘दो माह में दूसरी बार हादसा’, टेक-ऑफ के 20 मिनट बाद ही गिरा विमान, डीजीसीए को मिली जांच

1 of 7 कानपुर विमान हादसा - फोटो : amar ujala

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कानपुर के कटरी क्षेत्र के नत्थूपुरवा इलाके में गुरुवार दोपहर एक बड़ा विमान हादसा पेश आया, जिसमें गर्ग एविएशन सेंटर का एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट अचानक क्रैश हो गया। इस दर्दनाक दुर्घटना में विमान में सवार इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी पायलट दोनों की मौत हो गई है।









बता दें कि गर्ग एविएशन सेंटर के विमान के साथ दो माह के भीतर यह दूसरी बार इस तरह का हादसा हुआ है, जिससे उड्डयन सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर रघुबीर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्वालटोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत गर्ग एविएशन ट्रेनिंग सेंटर से इस चार सीटर डुअल इंजन ने सुबह करीब 11:30 बजे उड़ान भरी थी। बता दें कि गर्ग एविएशन सेंटर के विमान के साथ दो माह के भीतर यह दूसरी बार इस तरह का हादसा हुआ है, जिससे उड्डयन सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर रघुबीर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्वालटोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत गर्ग एविएशन ट्रेनिंग सेंटर से इस चार सीटर डुअल इंजन ने सुबह करीब 11:30 बजे उड़ान भरी थी।

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टेक-ऑफ के 20 मिनट बाद हुआ हादसा

उड़ान भरने के महज 20 मिनट बाद यानी करीब 11:50 बजे यह विमान नत्थूपुरवा गांव के बाहरी इलाके में खेतों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में मौजूद इंस्ट्रक्टर सचिन भाटिया निवासी गुजरात और ट्रेनी पायलट अभिषेक पुजारी निवासी कर्नाटक की मौके पर ही मौत हो गई।

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ग्रामीणों में फैली दहशत

अचानक हुए इस जोरदार धमाके और हादसे के बाद आसपास के ग्रामीणों में भारी दहशत फैल गई और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा और क्षेत्र को सुरक्षित करते हुए आवश्यक राहत और बचाव कार्य पूरा किया।

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डीजीसीए को दी गई सूचना

हादसे के बाद गर्ग एविएशन सेंटर के पायलट कैप्टन राजीव भल्ला ने कहा कि दुर्घटना किन कारणों से हुई, इसकी अंदरूनी समीक्षा की जा रही है। वहीं, पुलिस प्रशासन ने घटना की आधिकारिक सूचना नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को दे दी है। अब डीजीसीए की विशेषज्ञ टीम द्वारा इस पूरे हादसे की तकनीकी और विस्तृत जांच की जाएगी।

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