फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Mahoba: Female revenue official (Lekhpal) dies by hanging at her maternal home

तोड़ी जिंदगी की डोर: महिला लेखपाल ने मायके में फंदा लगाकर दी जान, दो साल पहले हुई थी शादी

Thu, 27 Aug 2026 05:44 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महोबा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महोबा Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 27 Aug 2026 05:44 PM IST
सार

महिला लेखपाल ने फंदा लगाकर जान दे दी। चरखारी में तैनात थी। दो साल पहले महोबा में शादी हुई थी। 

विज्ञापन
Mahoba: Female revenue official (Lekhpal) dies by hanging at her maternal home
दीपांती पांडेय की फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

तहसील चरखारी क्षेत्र में तैनात महिला लेखपाल ने बुधवार की रात फंदा लगाकर जान दे दी। वर्तमान में वह मायके में रह रही थी और तैनाती स्थल भी वहीं था। घटना के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। ससुराल व मायके पक्ष के लोगों ने अभी तक किसी पर कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाए हैं। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है।
विज्ञापन


कस्बा चरखारी के मोहल्ला वासुदेव निवासी दीपांती पांडेय (32) की शादी 11 मार्च 2024 को शहर महोबा के हिंद टायर गली निवासी अनी तिवारी के साथ हुई थी। अनी तिवारी विकास भवन में बाबू हैं जबकि दीपांती लेखपाल के पद पर कार्यरत थीं। उसकी तैनाती तहसील चरखारी में होने के चलते वह अपने पिता हरिकिशोर के यहां रहती थी। रात को दीपांती ने कमरे में पंखे के हुक से साड़ी का फंदा लगा लिया।
विज्ञापन


जब भाई दीपांकर कमरे में पहुंचा तो बहन को फंदे पर लटकता देख उसकी होश उड़ गए। परिजनों की मदद से तत्काल उसे फंदे से नीचे उतार सीएचसी चरखारी ले जाया गया। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के भाई ने बताया कि घर पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ और न ही किसी तरह की कोई परेशानी थी। बहन ने यह कदम क्यों उठाया, यह किसी की समझ नहीं आ रहा है। सूचना मिलने पर तहसीलदार डॉ. रामानंद मिश्रा ने जांच कर पंचनामा भरवाया। उधर, कोतवाली प्रभारी राहुल मिश्रा का कहना है कि मायके व ससुराल पक्ष के लोगों ने कोई कारण नहीं बताया है। मामले की जांच कराई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed