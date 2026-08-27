यूपी: छह साल पहले युवक के झांसे में आकर इसाई धर्म स्वीकारा अब की सनातन में वापसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 27 Aug 2026 09:21 PM IST
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छह साल पहले युवक के झांसे में आकर इसाई धर्म स्वीकारते हुए उससे शादी करने वाली महिला ने बृहस्पतिवार को सनातन धर्म में वापसी कर ली। अपनी दो बच्चियों के साथ नगर के सिंहवाहिनी मंदिर में विधिवत पूजन के बाद उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया। नगर के मोहल्ला लोहानी निवासी बरखा दो बेटियों के साथ बृहस्पतिवार को नगर के मां सिंहवाहिनी मंदिर पहुंची। यहां बरखा ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु के बाद मां ने दसूरी शादी करली थी।
घरेलू परिस्थितियों में वह परेशान होने लगी और इसी दौरान छह साल पहले इसाई युवक के झांसे में आकर उन्होंने सनातन धर्म छोड़कर इसाई धर्म अपना लिया था। युवक से शादी करली थी। दावा है कि शादी के बाद से ही उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। इस बीच दो बेटियों का जन्म होने पर भी पति के रवैये में सुधार नहीं हुआ। इस सबके बीच बरखा को अपनी गलती का एहसास हुआ है और उसने मंदिर के पुरोहित चमन जोशी से सनातन धर्म में वापसी की इच्छा जाहिर की।
विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों की मौजूदगी में मंदिर परिसर में बरखा ने हवन कुंड में आहूतियां दीं और विधि विधान से पूजन कर सनातन धर्म में वापसी की। इसके बाद वह अपनी मां के घर बच्चियों समेत चली गई। मां प्रीती ने भी उसकी सनातन धर्म में वापसी पर खुशी जताई। इस दौरान मंदिर परिसर में हरिहरदास, प्रेमी बाबा, लालमणि मिश्रा, कैलाश जोशी, दीपक वाजपेयी, प्रदीप मिश्रा, अमन कश्यप आदि मौजूद रहे।
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घरेलू परिस्थितियों में वह परेशान होने लगी और इसी दौरान छह साल पहले इसाई युवक के झांसे में आकर उन्होंने सनातन धर्म छोड़कर इसाई धर्म अपना लिया था। युवक से शादी करली थी। दावा है कि शादी के बाद से ही उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। इस बीच दो बेटियों का जन्म होने पर भी पति के रवैये में सुधार नहीं हुआ। इस सबके बीच बरखा को अपनी गलती का एहसास हुआ है और उसने मंदिर के पुरोहित चमन जोशी से सनातन धर्म में वापसी की इच्छा जाहिर की।
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विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों की मौजूदगी में मंदिर परिसर में बरखा ने हवन कुंड में आहूतियां दीं और विधि विधान से पूजन कर सनातन धर्म में वापसी की। इसके बाद वह अपनी मां के घर बच्चियों समेत चली गई। मां प्रीती ने भी उसकी सनातन धर्म में वापसी पर खुशी जताई। इस दौरान मंदिर परिसर में हरिहरदास, प्रेमी बाबा, लालमणि मिश्रा, कैलाश जोशी, दीपक वाजपेयी, प्रदीप मिश्रा, अमन कश्यप आदि मौजूद रहे।
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