कानपुर देहात: एसपी दफ्तर के प्रथम तल से संदिग्ध हालात में गिरा सिपाही, गंभीर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर देहात Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 27 Aug 2026 06:29 PM IST
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माती पुलिस लाइन में तैनात आरक्षी अंकित देशवार बृहस्पतिवार को किसी काम से पिता के साथ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय गए थे। दोपहर 12 बजे के करीब प्रथम तल पर सीओ कार्यालय के पास खड़े थे। इसी बीच वह संदिग्ध हालात में नीचे फर्श पर आ गिरे। सिपाही को नीचे गिरता देख एसपी कार्यालय में भगदड़ मच गई। पुलिस कर्मियों ने उसे मेडिकल कॉलेज अकबरपुर में भर्ती कराया है। जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। एएसपी आलोक प्रसाद ने बताया कि अंकित मूल रूप से फिरोजाबाद के रहने वाले हैं और 2020 के सिपाही है। वह पिता के साथ पुलिस लाइन माती में रहते हैं। वह छत से कैसे गिरे, इसको लेकर जांच की जा रही है।
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