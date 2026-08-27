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फर्रुखाबाद: जिले के प्रमुख उद्योगपति व भाजपा नेता के पति के मुनीम से 8.55 लाख की लूट

Thu, 27 Aug 2026 09:32 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 27 Aug 2026 09:32 PM IST
सार

Farrukhabad News: गोदाम के गेट पर बाइक सवार दो असलहाधारी बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई।

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Farrukhabad: Rs 8.55 lakh looted from the accountant of an industrialist and husband of a BJP leader
मौके पर मौजूद पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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रक्षाबंधन पर मजदूरों को रुपये बांटने के लिए घर से गोदाम जा रहे प्रमुख जिले के उद्योगपति व भाजपा नेता मिथलेश अग्रवाल के पति सत्यप्रकाश अग्रवाल के मुनीम पंकज शर्मा से बाइक सवार दो असलहाधारी बदमाशों ने 8.55 लाख रुपये लूट लिए। बदमाशों ने मुनीम के सिर और कंधे पर तमंचे की बट से कई वार कर उन्हें घायल कर दिया। कंधे में फ्रैक्चर बताया गया है।

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तलैया मोहल्ला काजम खान निवासी पंकज शर्मा रुपये से भरा झोला लेकर गोदाम पहुंचे थे। गेट पर पहुंचते ही पीछे से बाइक पर आए दो बदमाशों ने हमला कर दिया और झोला छीनकर फरार हो गए। दूसरे मुनीम के अनुसार, पंकज के पास 8.55 लाख रुपये थे। सूचना पर सीओ अजय वर्मा और इंस्पेक्टर विनोद कुमार शुक्ला पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच की। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। इसमें घटना कैद नजर आई। पुलिस उनकी पहचान और तलाश में जुटी है।

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