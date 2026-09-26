कानपुर: अनुप्रिया बोलीं- चुनाव आने पर झूठ व भ्रम के सहारे सपा व कांग्रेस पाना चाहती है सत्ता

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घाटमपुर कस्बे के सुखवासी सिंह स्मारक जनता महाविद्यालय मैदान में शनिवार को अपना दल (एस) की जनसभा में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि पिछड़ों का हितैषी बनने वाली पार्टी ने कभी उनका भला नहीं किया है। चुनाव आने पर झूठ व भ्रम के सहारे सपा व कांग्रेस सत्ता पाना चाहती है। उन्होंने कहा कि नीट की परीक्षा में पिछड़े वर्ग का आरक्षण नहीं था। मांग की जा रही थी। तब यूपीए की सरकार को सपा का समर्थन था। लेकिन नहीं लागू किया गया।ज़ब अपना दल को लोकसभा में पहुंचाया तो पीएम से मांग उठाई तो पीएम ने नीट में आरक्षण लागू किया। इसीतरह जाति गत जन गणना भी अपना दल एस की मांग पर शुरू हुई। सपा व कांग्रेस के बहुरुपियों से सावधान रहें। यह फिर वोट की डकैती डालने आ रहे हैं। पिछड़े व दलितों की इनके यहां कीमत नहीं है। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में सरोज कुरील को फिर से जिताने की अपील की।

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