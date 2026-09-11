{"_id":"6aa3d132335dbbc0d905faa2","slug":"video-youth-beaten-to-death-in-jaunpur-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"रॉड से वार कर युवक की हत्या में एसपी कुंवर अनुपम सिंह का आया बयान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जौनपुर जिले के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के रामदयालगंज बाजार में शुक्रवार सुबह 22 वर्षीय विशाल यादव की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद बाजार में तनाव फैल गया। आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जौनपुर-मड़ियाहूं मार्ग पर जाम लगा दिया। इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। मामले में एसपी कुंवर अनुपम सिंह का बयान जारी किया गया है।

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