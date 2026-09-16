फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   FIR against retired revenue inspector and accountant for allegedly changing names in revenue records

Jaunpur News: राजस्व अभिलेख में नाम बदलने के आरोप में सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक और लेखपाल पर प्राथमिकी

Wed, 16 Sep 2026 02:10 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:10 AM IST
विज्ञापन
FIR against retired revenue inspector and accountant for allegedly changing names in revenue records
जौनपुर। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के हुसेनाबाद में राजस्व अभिलेख में गलत नाम दर्ज करने के मामले में पुलिस ने तत्कालीन राजस्व निरीक्षक और लेखपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दोनों आरोपित वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मामला साल 2014 का बताया गया है। लेखपाल अरुण कुमार यादव की ओर से थाने में दी गई तहरीर के अनुसार हुसेनाबाद पर हवेली स्थित कायस्थ पाठशाला तथा मुक्तेश्वर प्रसाद के नाम दर्ज था। आरोप है कि तत्कालीन राजस्व निरीक्षक जयसिंह मौर्य और लेखपाल फूलचंद यादव ने कब्जे के आधार पर कायस्थ पाठशाला और मुक्तेश्वर प्रसाद के स्थान पर कमला देवी पत्नी रतन बहादुर सिंह निवासी गजाधर, बदलापुर का नाम दर्ज कर दिया। इस नामांतरण के संबंध में उषा देवी पत्नी हरेंद्र प्रताप सिंह निवासी लकठेपुर, केराकत की ओर से विभिन्न स्तरों पर शिकायत की गई थी। उच्चाधिकारियों से वार्ता और परामर्श के बाद संबंधित राजस्व निरीक्षक और लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। लाइन बाजार थानाध्यक्ष केके सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed