Jaunpur News: पारिवारिक कलह से परेशान होकर अधेड़ ने फंदे पर लटक कर दी जान
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:09 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:09 AM IST
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जलालपुर। स्थानीय बाजार निवासी राजू ठठेरा (52) ने सोमवार की रात घर के ऊपरी तल स्थित कमरे में गमछे के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आजमगढ़ के गोसाई बाजार निवासी राजू की शादी महिमापुर निवासी सोमारू की बेटी मंजू देवी से हुई थी। वह पत्नी और दो बेटों व दो बेटियों के साथ ससुराल में रहता था। सोमवार की रात शराब के नशे में किसी बात के लिए बेटे से विवाद के बाद मारपीट हो गई। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को थाने ले गई। करीब डेढ़ बजे समझाने के बाद घर भेज दिया गया। परिजन नीचे सो गए, जबकि राजू ऊपर कमरे में चला गया। भोर में परिजनों ने उसे फंदे पर लटका देखा तो सभी के होश उड़ गए। आनन-फानन सीएचसी ले गये। जहां से डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। राजू बर्तन की फेरी करता था, उसकी पत्नी आशा कार्यकर्ता हैं। प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा। संवाद
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