Jaunpur News: होमगार्ड भर्ती में दौड़ से छंटे युवक ने खंभे पर चढ़कर पकड़ा बिजली का तार, झुलसा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:00 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:00 AM IST
विज्ञापन
मल्हनी। सिद्दीकपुर स्थित इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंगलवार को होमगार्ड भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान दौड़ में सफल नहीं होने पर गाजीपुर के सैदपुर थानाक्षेत्र के लोढीपुर निवासी अमन (25) स्टेडियम से करीब 500 मीटर दूर एक बिजली के खंभे पर चढ़कर तार पकड़ लिया। करंट की चपेट में आकर अमन झुलस गया। थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। जहां हालत गंभीर देखकर डॉक्टरों ने बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। वहीं, दौड़ के दौरान डिहाइड्रेशन के कारण 11 अभ्यर्थी बेहोश हो गए। सभी को मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया। शाम पांच बजे चार अभ्यर्थियों को उपचार के बाद छुट्टी मिल गई। जबकि छह का इलाज चल रहा है। होमगार्ड की शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थी सुबह करीब आठ बजे स्टेडियम पहुंच गए थे। दोपहर 12 बजे से परीक्षा शुरू हुई। तेज धूप के कारण कई अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई।
विज्ञापन