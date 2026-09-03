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वृंदावन तक दंडवती परिक्रमा पर गए सहपऊ के रोहित

Thu, 03 Sep 2026 05:26 PM IST
Chaman Kumar Sharma
Chaman Kumar Sharma Chaman Kumar Sharma
Updated Thu, 03 Sep 2026 05:26 PM IST
वृंदावन तक दंडवती परिक्रमा पर गए सहपऊ के रोहित
सहपऊ क्षेत्र के गांव महरारा निवासी रोहित कुमार वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए गांव से दंडवती परिक्रमा करते हुए जा रहे हैं। रोहित का कहना है कि वह पहले भी गोवर्धन एवं वृंदावन की पैदल यात्रा कर चुके हैं। दोनों तीर्थ स्थानों पर पहुंचने के बाद उन्होंने दोनों तीर्थों की पैदल परिक्रमा की है। उनका कहना है कि प्रेमानंद महाराज की कृपा से इस बार उन्होंने गांव से वृंदावन तक दंडवती परिक्रमा प्रारंभ की है। प्रेमानंद जी के दर्शन करने के बाद वह बांके बिहारी एवं राधारानी का भी दर्शन करेंगे। महरारा से वृंदावन की दूरी करीब 65 किलोमीटर है और वह यह सफर दंडवती परिक्रमा करते हुए तीन दिन में पूरा कर लेंगे। भगवान श्रीकृष्ण का जन्मदिन भी वह वृंदावन में मनाएंगे। उनके साथ समीर कुमार, अभिषेक कुमार कुमार, अंकित कुमार, सनी कुमार एवं तोता कुमार भी वृंदावन तक पैदल यात्रा करेंगे। रवानगी से पहले ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया।
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