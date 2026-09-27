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हाथरस के दाऊजी महाराज मेला में महिला कबड्डी प्रतियोगिता, सिंगर एनडी जाट ने गाया गीत

Chaman Kumar Sharma

Updated Sun, 27 Sep 2026 05:36 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 05:36 PM IST







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हाथरस के श्री दाऊजी महाराज मेला में महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। साथ पुरूष कबड्डी प्रतियोगिता भी हुई। इस प्रतियोगिता में सिंगर एनडी जाट ने गीत गाकर सभी युवाओं का मनमोह लिया। ... और पढ़ें

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