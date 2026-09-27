हाथरस: महिला व पुत्रवधू से मारपीट, जान से मारने की धमकी, चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sun, 27 Sep 2026 06:11 PM IST
सार
हाथरस में सहपऊ क्षेत्र के गांव खोंडा में महिला और उसकी पुत्रवधू से मारपीट का मामला का मामला सामने आया है। साथ ही जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। 4 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज।
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सहपऊ के गांव खोंडा निवासी कुशम देवी ने कोतवाली में एक महिला सहित चार लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। इन पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।
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रिपोर्ट में कहा गया है कि शुक्रवार शाम 6:00 बजे हेमन्त, संजू और सुसमा देवी उन्हें गालियां दे रहे थे। मना करने पर इन तीनों के साथ शीलेन्द्र ने भी उनसे मारपीट की। इस मारपीट में कुशम देवी का सिर फट गया। जब उनकी पुत्रवधू उन्हें बचाने आई, तो हमलावरों ने उसके साथ भी मारपीट की। कोतवाली प्रभारी मयंक चौधरी ने बताया कि घायल महिला का सीएचसी पर उपचार कराया गया है।
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