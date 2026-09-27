हाथरस: आईटीआई में चौथे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू, नाम कटवाने और अपग्रेडेशन का भी मिलेगा मौका

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2026-27 के एनसीवीटी एवं एससीवीटी पाठ्यक्रमों के चौथे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद ने 27 से 29 सितंबर तक प्रवेश निरस्त कराने और एक से तीन अक्तूबर तक अपग्रेडेशन प्रवेश का कार्यक्रम जारी किया है। प्रथम तीन चरणों में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थियों को सीट छोड़ने और पात्र अभ्यर्थियों को संस्थान व ट्रेड अपग्रेड कराने का अवसर मिलेगा।

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एससीवीटी के संयुक्त निदेशक राधेश्याम यादव ने बताया कि अन्य पाठ्यक्रम, रोजगार, पारिवारिक या स्वास्थ्य कारणों से सीट छोड़ने वाले अभ्यर्थी पोर्टल पर ऑनलाइन सहमति देकर नाम कटवा सकेंगे। नाम कटने पर प्रशिक्षण शुल्क और कॉशन मनी वापस नहीं होगी। विज्ञापन



उन्होंने बताया कि रिक्त सीटों पर फ्लोट विकल्प वाले अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर अपग्रेडेशन मिलेगा। अपग्रेड अभ्यर्थी एक से तीन अक्तूबर तक नए संस्थान में प्रवेश ले सकेंगे। अवकाश में भी आईटीआई खुले रहेंगे। प्रधानाचार्य रोहिताश कुमार ने बताया कि अपग्रेडेशन मिलने पर नए आवंटित संस्थान या ट्रेड में प्रवेश अनिवार्य है, अन्यथा पुरानी सीट निरस्त हो जाएगी। एससीवीटी के संयुक्त निदेशक राधेश्याम यादव ने बताया कि अन्य पाठ्यक्रम, रोजगार, पारिवारिक या स्वास्थ्य कारणों से सीट छोड़ने वाले अभ्यर्थी पोर्टल पर ऑनलाइन सहमति देकर नाम कटवा सकेंगे। नाम कटने पर प्रशिक्षण शुल्क और कॉशन मनी वापस नहीं होगी।उन्होंने बताया कि रिक्त सीटों पर फ्लोट विकल्प वाले अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर अपग्रेडेशन मिलेगा। अपग्रेड अभ्यर्थी एक से तीन अक्तूबर तक नए संस्थान में प्रवेश ले सकेंगे। अवकाश में भी आईटीआई खुले रहेंगे। प्रधानाचार्य रोहिताश कुमार ने बताया कि अपग्रेडेशन मिलने पर नए आवंटित संस्थान या ट्रेड में प्रवेश अनिवार्य है, अन्यथा पुरानी सीट निरस्त हो जाएगी।

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