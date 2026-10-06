एसएसपी अलीगढ़ ने नगर में किया पैदल गश्त

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5 अक्तूबर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस बल के साथ अलीगढ़ नगर क्षेत्र में पैदल गश्त किया। यह गश्त कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई। उन्होंने नादा पुल से पुलिस लाइन तक कई प्रमुख बाजारों का भ्रमण किया। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लोगों से संवाद कर सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया। महिला पुलिस टीम ने बाजार में महिलाओं से सुरक्षा व्यवस्था पर प्रतिक्रिया ली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अधीनस्थों को संदिग्धों पर निरंतर निगरानी रखने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नगर आदित्य बंसल और सहायक पुलिस अधीक्षक सृष्टि जैन भी मौजूद रहे।
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