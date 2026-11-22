यह पूरा घटनाक्रम उस समय सामने आया, जब समारोह के मंच पर डीएम, एसपी के अलावा जिले के दो विधायक और एक एमएलसी मौजूद थे। जनप्रतिनिधि भी इस व्यक्ति की बात सुनकर दंग रह गए। उन्होेंने अधिकारियों से कहा कि इस मामले को गंभीरता से दिखवाएं और भविष्य में फिर किसी के साथ ऐसा न हो, यह सुनिश्चित करें। कार्यक्रम स्थल पर यह मामला चर्चा का विषय बना रहा।



समारोह में बिछड़ी बच्ची को परिजनों से मिलाया

स्टेडियम में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह के दौरान भीड़ में अपनी मां और परिजनों से बिछड़ी तीन साल की मासूम बच्ची को पुलिस ने उसके परिवार से मिला दिया। पुलिस अधीक्षक चिरंजीवनाथ सिन्हा ने बच्ची से स्नेहपूर्वक बातचीत कर उसे सहज किया और परिजनों की तलाश करने के निर्देश दिए।



समारोह में करीब दो हजार लोगों की भीड़ के बीच ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को बच्ची अकेली मिली। पुलिसकर्मी उसे सुरक्षित भीड़ से बाहर निकालकर एसपी के पास ले गए। कम उम्र होने के कारण बच्ची अपने माता-पिता का नाम और अन्य जानकारी नहीं बता पा रही थी। इस पर एसपी ने बच्ची ने पैन से कलाकृति बनाकर अपना नाम बताया। इसके बाद बच्ची के परिजनों को तलाशा गया। एसपी चिरंजीवनाथ सिन्हा ने बताया कि बच्ची को उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया गया।