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सिकंदराराऊ के एनएच 34 एटा रोड पर गांव मुगलगढ़ी के निकट सोमवार शाम एक कार अनियंत्रित होकर हवा में उछलती हुई करीब 20 मीटर दूर खेत में जाकर गिरी। इस हादसे में कार सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल उपचार के लिए एटा ले जाया गया।

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