सादाबाद के आगरा मार्ग स्थित नगला छीतर में एक खेत में नवजात का शव मिलने से इलाके में हलचल मच गई। बताया जा रहा है कि यह शव यहां दफन था और कुत्तों ने मिट्टी खोदकर इसको बाहर निकाल दिया।

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रास्ते से गुजर रहे लोगों ने शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार, नवजात के हाथों में इंजेक्शन लगाने वाली नीडल लगी हुई थीं। प्रारंभिक जानकारी में बीमारी के चलते नवजात की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। संभावना है कि मौत के बाद परिजनों ने शव को खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया हो। हालांकि, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि कुत्तों के मिट्टी खोदने के कारण शव बाहर आ गया।जानकारी फैलने पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाल नितिन कसाना का कहना है कि नवजात की पहचान, मौत के कारणों और शव को खेत में दफनाने वाले लोगों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।