उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के लिए विद्युत नगरीय वितरण खंड की ओर से हाथरस शहर के सात विद्युत उपकेंद्रों के अधिकारियों के मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए गए हैं।

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प्रगतिपुरम उपकेंद्र के लिए 9412752236 और 9412748450

हाथरस टाउन के लिए 9412752210 और 9412748558

कोटा रोड के लिए 9412752405 और 9412752216

गिजरौली के लिए 9412752207 और 9412748452

नवीपुर के लिए 9412752213 और 9412748340

वाटर वर्क्स के लिए 9412752209 और 9412748451

कांशीराम उपकेंद्र के लिए 9412752208 और 9412748453

अब उपभोक्ता बिजली संबंधी किसी भी समस्या के लिए संबंधित उपकेंद्र के अवर अभियंताओं से सीधे मोबाइल पर संपर्क कर सकेंगे। उपभोक्ता फोन करने के साथ ही व्हाट्सएप मेसेज के माध्यम से भी अपनी शिकायत और समस्या अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं।अधिशासी अभियंता शहरी संदीप कुमार ने बताया कि विद्युत उपकेंद्र प्रगतिपुरम, हाथरस टाउन, कोटा रोड, गिजरौली, नवीपुर, वाटर वर्क्स और कांशीराम टाउनशिप के अधिकारियों के संपर्क नंबर जारी किए गए हैं। उपभोक्ता अपने क्षेत्र से संबंधित बिजलीघर के अधिकारी से सीधे संपर्क कर बिजली संबंधी समस्याओं और शिकायतों से अवगत करा सकते हैं।