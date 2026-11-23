सिकंदराऊ में हादसे का शिकार हुए परिवार को ऑटो चालक बबलू सुरक्षा की दृष्टि से गुरुग्राम से अलीगढ़ तक बस में लेकर आया था। नादा बाईपास पर बबलू ने अपने परिवार को बस से सिकंदराऊ भेजने का प्रयास किया लेकिन बस में भीड़ देखकर उनकी पत्नी समीना ने उसमें जाने से मना कर दिया।

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मेहंदी हसन का कहना है भीड़ के कारण उन्होंने दो बस निकाल दीं और उसमें सवार नहीं हुए। भीड़ से बचने के लिए वह ऑटो में सवार होकर रवाना हुए लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनका ऑटो हादसे का शिकार हो जाएगा। जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे मेहंदी हसन ने रविवार को बताया कि उनका परिवार बरला थाना क्षेत्र के गांव नगला कस्साव का रहने वाला है। हालांकि लगभग 15 साल से उनके परिवार के लोग गुरुग्राम के राजीव चौक हंस एन्कलेव में रहकर काम कर रहे हैं। बबलू ऑटो चलाता है। मेहंदी हसन फेरी लगाकर कबाड़े का काम करते हैं।सिकंदराऊ में बबलू की मौसी चमन उर्फ हज्जन की बेटी की शादी थी। समारोह में शामिल होने के लिए परिवार के लोग रविवार सुबह गुरुग्राम से रवाना हुए थे। उनके एक बहनोई मेहंदी हसन अपने परिवार को ऑटो में गुरुग्राम अलीगढ़ तक लाए थे और ऑटो से ही सिकंदराऊ जा रहे थे। बबलू अपना ऑटो सर्दी व सुरक्षा के कारण नहीं लेकर आया था। उसने अपने परिवार को गुरुग्राम से अलीगढ़ के लिए बस से बैठाया था। वह खुद स्कूटी से अपने दूसरे बहनोई शमशाद के साथ आए थे। मेहंदी हसन का भाई भी ऑटो चलाता है।