सिकंदराराऊ के एनएच 34 एटा रोड पर गांव मुगलगढ़ी के निकट सोमवार शाम एक कार अनियंत्रित होकर हवा में उछलती हुई करीब 20 मीटर दूर खेत में जाकर गिरी। इस हादसे में कार सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल उपचार के लिए एटा ले जाया गया।

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कोतवाली प्रभारी प्रेमपाल सिंह ने बताया कि यह घटना सोमवार शाम लगभग पांच बजे हुई। आलोक, विकास, जीतू और अजय गोरखपुर नोएडा के निवासी हैं। ये सभी नोएडा से बेबर में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे।गांव मुगलगढ़ी के समीप पहुंचते ही कार चालक ने वाहन से अपना नियंत्रण खो दिया, जिससे कार अनियंत्रित होकर हवा में उछल गई और खेत में जाकर पलट गई। यह देखकर मौके पर मौजूद ग्रामीणों और आते-जाते चालक वहां पहुंच गए।घायलों के साथ चल रही दूसरी कार के लोग भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने घायलों को संभाला। कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। दूसरी कार में सफर कर रहे लोगों के आग्रह पर पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए एटा भेज दिया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को अपने कब्जे में ले लिया है।