Video: गोंडा में खैरा भवानी मंदिर में हजारों श्रद्धालु करेंगे छठ मैया का पूजन

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लोक आस्था का महापर्व छठ शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। घरों में छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शनिवार को व्रती महिलाएं खरना करेंगी। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा। शहर के खैरा भवानी मंदिर परिसर में छठ पूजा को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। यहां हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। व्रती महिलाएं परिवार के सदस्यों के साथ छठ मैया की पूजा-अर्चना करेंगी और परिवार की सुख-समृद्धि व संतान की दीर्घायु की कामना करेंगी।

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