{"_id":"6aae661dca65d0e6fa0226c2","slug":"video-gada-ma-bhama-vavatha-ma-pana-ka-taka-para-caugdhha-yavaka-ghata-cal-hagama-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोंडा में भूमि विवाद में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, घंटों चला हंगामा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोंडा में कोतवाली देहात के भगहर बुलंद गांव में भूमि जमीन पर कब्जे को लेकर चल रहे विवाद में एक युवक कलेक्ट्रेट में पानी की टंकी पर चढ़ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को समझाकर नीचे उतारा। बताया गया कि भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में पहले से विवाद चल रहा है। एक पक्ष ने दूसरे पर भूमि पर जबरन कब्जा करने, नींव खोदने और विरोध करने पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। मामले में पीड़ित ने कोतवाली देहात पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी। इसी मामले को लेकर पवन नामक युवक पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना से पुलिस और ग्रामीण मौके पर जुट गए। युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के साथ ही भूमि विवाद की भी जानकारी जुटाई जा रही है।

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