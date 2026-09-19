Gonda News: कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन

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जिला मीडिया प्रभारी शिवकुमार दूबे ने कहा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार लोगों को यूपीआई के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करती रही है। ऐसे में यूपीआई लेनदेन पर किसी भी तरह का शुल्क लगाने से आम लोगों, छोटे कारोबारियों और दुकानदारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है।कांग्रेस शहर अध्यक्ष शाहिद अली कुरैशी ने कहा कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था को सरल और शुल्कमुक्त बनाए रखना जरूरी है। गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराकर फैसले पर पुनर्विचार की मांग की जा रही है। इस दौरान प्रदुम्न शुक्ला, दशरथ, रिजवान, सुकई भारती, बरकत अली आदि मौजूद रहे।