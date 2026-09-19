Gonda News: गणपति की पूजा कर सुख-समृद्धि की कामना

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चौक बाजार समेत शहर के कई इलाकों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। कटहरिया मोहल्ले में बृहस्पतिवार रात भजन-कीर्तन का आयोजन हुआ। तुम जो कृपा करो तो मिट जाए विपदा सारी... भजन पर सोनिया रस्तोगी, महक रस्तोगी, वैष्णवी, अंजलि, रवि रस्तोगी, हर्षित और वासु समेत अन्य ने नृत्य प्रस्तुत किया। शुक्रवार को रवि रस्तोगी और अंजलि ने हवन-पूजन किया। विज्ञापन





भरत मिलाप चौराहा, बड़गांव पुलिस चौकी, आईटीआई चौराहा, आदमपुर, एफसीआई गोदाम के पास, महाराजगंज पुलिस चौकी और बड़गांव पुलिस चौकी के आसपास भी पंडाल सजाए गए हैं। यहां पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है। शुक्रवार को पंडालों में पहुंचे श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की है। चौक बाजार समेत शहर के कई इलाकों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। कटहरिया मोहल्ले में बृहस्पतिवार रात भजन-कीर्तन का आयोजन हुआ। तुम जो कृपा करो तो मिट जाए विपदा सारी... भजन पर सोनिया रस्तोगी, महक रस्तोगी, वैष्णवी, अंजलि, रवि रस्तोगी, हर्षित और वासु समेत अन्य ने नृत्य प्रस्तुत किया। शुक्रवार को रवि रस्तोगी और अंजलि ने हवन-पूजन किया।भरत मिलाप चौराहा, बड़गांव पुलिस चौकी, आईटीआई चौराहा, आदमपुर, एफसीआई गोदाम के पास, महाराजगंज पुलिस चौकी और बड़गांव पुलिस चौकी के आसपास भी पंडाल सजाए गए हैं। यहां पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है। शुक्रवार को पंडालों में पहुंचे श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की है।

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गोंडा। तुम जो कृपा करो तो मिट जाए विपदा सारी, ओ गौरी सुत गणराजा... भजन की गूंज और आरती के बीच गणेश उत्सव की धूम है। शहर में जगह-जगह भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित कर श्रद्धालु पूजन-अर्चन में जुटे हैं। सुबह-शाम होने वाली आरती, भजन-कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से पंडालों के आसपास का माहौल भक्तिमय बना हुआ है।