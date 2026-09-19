Gonda News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

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प्रदेश महामंत्री नीलम पांडेय ने बताया कि शासन की ओर से कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1500 और सहायिकाओं के मानदेय में 750 रुपये की वृद्धि की गई है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को 2500 और सहायिकाओं को 1250 रुपये पीएलआई दिया जा रहा है। इससे कुल मानदेय 12 हजार और छह हजार रुपये है। संगठन ने कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को संविदा परिषद में शामिल करने के साथ पीएलआई से अलग न्यूनतम मानदेय 18 हजार रुपये करने की मांग की।इसके अलावा पोषण ट्रैकर में जीपीएस व्यवस्था से कार्यकर्ताओं को तकनीकी और व्यावहारिक दिक्कतें होने का दावा करते हुए इसे पूर्व की तरह बिना जीपीएस संचालित कराने की मांग की गई। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश दीक्षित, मंडल संरक्षक राजेश श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष दीपा तिवारी, जिलाध्यक्ष प्रेम कुमारी यादव, जिला संयोजक संगम लाल शर्मा और महामंत्री नीरा जायसवाल आदि मौजूद रहे।